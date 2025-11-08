БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Левски София с убедителен успех над Дея Спорт в Бургас

от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Шампионите не оставиха съмнение в превъзходството си, Берое и Монтана също записаха победи в третия кръг на НВЛ.

ВК Левски София Суперкупа 2025
Снимка: Startphoto.bg
Шампионът Левски София постигна категорична победа с 3:0 гейма (25:15, 25:23, 25:11) при гостуването си на Дея Спорт в Бургас в мач от третия кръг на мъжкото волейболно първенство на България.

Възпитаниците на Николай Желязков доминираха през почти целия двубой, демонстрирайки мощен сервис и стабилна защита. Само във втория гейм домакините успяха да окажат сериозна съпротива, но „сините“ запазиха хладнокръвие и взеха частта с 25:23.

Най-резултатен за успеха на Левски беше Юлиан Вайзик с 21 точки, а Тодор Скримов допринесе с още 11. С този успех столичани вече имат 6 точки (2 победи и 1 загуба) и се изкачиха на четвърто място в класирането. Домакините от Дея Спорт са осми с 2 точки (1 победа и 2 загуби).

В другите срещи от кръга Берое постигна драматична победа с 3:2 (22:25, 25:20, 25:22, 20:25, 15:13) над гостуващия ЦСКА в Стара Загора. За старозагорци това е втора поредна победа, докато „червените“ допуснаха първо поражение за сезона.

Силен мач изигра и Монтана, който надделя у дома над Дунав (Русе) с 3:1 (25:16, 31:33, 27:25, 25:20). Героят за домакините бе Кристиан Валчак, който завърши с впечатляващите 31 точки.

След третия кръг Супер Волей вече предлага интрига и равностойна битка – Левски се завръща в шампионски ритъм, Берое показва стабилност, а Монтана затвърждава амбициите си за място сред водещите отбори.

#НВЛ за мъже 2025/2026 #ВК Дея спорт #ВК Левски София

