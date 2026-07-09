Левски спечели спора с Ботев Пловдив по казуса с Армстронг Око-Флекс

ПФК Левски обяви, че е спечелил делото пред ФИФА по казуса с трансфера на Армстронг Око-Флекс от Ботев Пловдив. От клуба съобщиха, че с решение от 25 юни 2026 година Камарата за разрешаване на спорове към световната футболна централа е отхвърлила претенциите на пловдивчани, свързани с преминаването на нападателя на стадион „Георги Аспарухов“.

Спорът възникна в началото на годината, след като Око-Флекс активира откупната клауза в договора си с Ботев и подписа със "сините“. От пловдивския клуб оспориха валидността на клаузата, като настояваха, че тя не дава право на футболиста едностранно да прекрати контракта си, и поискаха обезщетение както от играча, така и от Левски.

След разглеждане на случая ФИФА се е произнесла в полза на Армстронг Око-Флекс и столичния клуб, като е отхвърлила иска на Ботев (Пловдив). Решението обаче не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Арбитражния съд за спорта (CAS) в Лозана.

От Левски благодариха на всички, участвали в реализирането на трансфера и защитата по делото пред ФИФА. Клубът отбеляза още, че футболистът е бил представляван от специалиста по спортно право Георги Градев.