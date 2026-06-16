Левски стартира похода си в Шампионска лига срещу босненци

Българският шампион Левски ще играе срещу Борац Баня Лука в първия кръг на Шампионската лига. Отборът на Хулио Веласкес ще гостува в първия мач на 7 или 8 юли и ще бъде домакин в реванша седмица по-късно.

Борац Баня Лука е отбор от Република Сръбска в Босна и Херцеговина. През миналия сезон отборът отпада в първия кръг на квалификациите на Лигата на конференциите от Санта Колома от Андора след загуба с 1:4 у дома и победа с 2:0 навън, която не компенсира тежкото поражение.

Най-големият успех в историята на клуба е спечелването на Купата на Югославия през 1988 година, когато тимът побеждава във финала Цървена звезда с 1:0 с гол на Сенад Лупич. Тогава отборът играе в КНК, но отпада в първия кръг от Металист Харков с общо резултат 2:4 (победа 2:0 и загуба 0:4). През сезон 2024-25 Борац играе в групите на Лигата на конференциите, като у дома побеждава австрийския ЛАСК Линц с 2:1 и прави равенства с гръцкия Панатинайкос (1:1) и кипърския Омония (0:0). При гостуванията си босненският отбор побеждава кипърския АПОЕЛ (1:0) и губи от исландския Викингур (0:2) и ирландския Шамроук РОувърс (0:3). В плейофите Борац побеждава Олимпия Любляна след 1:0 и 0:0, но в следващия кръг отпада от Рапид Виена след 1:1 и 1:2 след продължение.

Тимът е четирикратен шампион на страната си, печелил веднъж и Купата на страната. Това е първа среща в евротурнирите между двата тима.