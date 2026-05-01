Лиа Каратанчева достигна до полуфиналите на двойки на турнир в САЩ

Лиа Каратанчева се класира за полуфиналите на двойки на турнирa по тенис на клей в Бонита Спрингс (САЩ) с награден фонд 100 хиляди долара.

Българката и Анна Роджърс (САЩ), поставени под №2 в схемата, победиха Габриела Ли (Румъния) и Барбора Палицова (Чехия) с 1:6, 6:2, 10-6 за 80 минути на корта.

След като си размениха по един сет, в решителната трета част Каратанчева и Роджърс поведоха с 8:3 и затвориха двубоя с третия си мачбол.

В спор за място на финала двете ще играят срещу третите поставени Ингрид Нийл (Естония) и Абигейл Ренчели (САЩ).