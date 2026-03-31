Лиа Каратанчева отпадна на старта в Богота след обрат

Българската тенисистка Лиа Каратанчева отпадна в първия кръг на турнира на клей от сериите WTA 250 в Богота с награден фонд 283 347 долара.

Каратанчева загуби след обрат от Варвара Лепченко с 6:3, 3:6, 2:6 в двубой, продължил близо два часа.

Българката започна отлично срещата и поведе с 3:0, демонстрирайки стабилна игра, за да спечели първия сет с 6:3. Във втората част обаче Лепченко се възползва от един пробив в осмия гейм и изравни резултата.

В решителния трети сет Каратанчева поведе с 2:1, но допусна спад в представянето си и загуби следващите пет гейма, което сложи край на участието ѝ в турнира.

Преди основната схема българката записа две победи в квалификациите, като с представянето си в Богота ще добави 18 точки към актива си за световната ранглиста, в която в момента заема 288-о място.