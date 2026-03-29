БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лиа Каратанчева с победа в квалификациите в Богота

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Турнирът е от категория WTA 250.

Слушай новината

Българската тенисистка Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на квалификациите на турнира на червени кортове от сериите WTA 250 в Богота (Колумбия) с награден фонд 283 347 долара.

На старта българката победи представителката на Канада Карол Чжао с 6:1, 6:4 за час и 29 минути игра.

Поставената под номер 12 в схемата на кваликациите Каратанчева ще срещне 31-годишната Мириана Тона от Италия в следващия си двубой.

Срещу Чжао българската тенисистка започна категорично с два пробива за аванс от 4:0 и спечели първия сет с 6:1.

Във втората част Лиа Каратанчева отново си осигури солидна преднина от 5:1, преди да допусне серия от три поредни гейма за противничката си, но затвори мача при 6:4 в своя полза.

#Лиа Каратанчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ