Лиа Каратанчева се класира за финала на двойки на турнир по тенис в Орландо

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Българската тенисистка ще спори за титлата в САЩ.

Лиа Каратанчева
Снимка: БФ Тенис
Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за финала на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Орландо (САЩ) с награден фонд 60 хиляди долара.

Софиянката и Анита Сахдиева (Украйна), поставени под №4, победиха вторите в схемата представителки на домакините Анна Роджърс и Алана Смит с 3:6, 6:4, 10-6 за 80 минути.

Каратанчева и нейната партньорка загубиха първия сет, но стартираха втория с пробив и след 6:4 изравниха резултата. В решителната трета част те преодоляха пасив от 3:5, взеха седем от следващите осем разигравания и стигнаха до крайния успех.

Българката има седем титли в кариерата си на двойки от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).

