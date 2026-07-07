Лиъм Росиниър ще води ФК Париж

ФК Париж назначи Лиъм Росиниър на поста старши треньор, потвърдиха от клуба от Лига 1 във вторник.

Договорът на младия специалист е до лятото на 2028 година. 41-годишният Росиниър наследява на поста Антоан Камборе, който изведе отбора до 11-то място в Лига 1 през последния сезон.

"Лиам Росиниър съчетава всички качества, които търсехме. Той е модерен, взискателен треньор и е признат за способността си да помага както на играчите, така и на отбора да се развиват и напредват. Освен тактическите му умения, бяхме особено привлечени от неговите управленски качества и способността му да обединява състава с ясната си визия", каза спортният директор на клуба Марко Непе пред клубния сайт на столичани.

Росиниър започва работата си във ФК Париж в четвъртък.