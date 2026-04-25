Лидерът на феновете на ЦСКА с остри критики след дербито: Една от най-големите гаври с историята на клуба

Лидерът на организираните привърженици на ЦСКА Иван Велчев отправи изключително остри критики след поражението на „червените“ в дербито срещу Левски. В публикация в социалните мрежи той определи случилото се като едно от най-тежките разочарования за феновете и историята на клуба.

"Днес станахме свидетели на една от най-големите гаври с привърженици, легенди и история на ЦСКА!“, написа Велчев.

Той не скри емоциите си и повтори няколко пъти думата „срам“, подчертавайки разочарованието си от представянето на отбора.

"СРАМ, СРАМ, СРАМ... Някои от хората, които работят в ЦСКА, днес се самоубиха ритуално. Сътвори се нещо, което ще се помни години наред...“, добави той.

В изказването си Велчев отдаде почит и на легендата на клуба Георги Велинов, като подчерта значението на фигури като него за идентичността на "армейците“.