Лидерът на феновете на ЦСКА с остри критики след дербито: Една от най-големите гаври с историята на клуба

Иван Велчев изрази гнева си в социалните мрежи след загубата от Левски, определяйки случилото се като "срам“, който ще се помни дълго
Лидерът на организираните привърженици на ЦСКА Иван Велчев отправи изключително остри критики след поражението на „червените“ в дербито срещу Левски. В публикация в социалните мрежи той определи случилото се като едно от най-тежките разочарования за феновете и историята на клуба.
"Днес станахме свидетели на една от най-големите гаври с привърженици, легенди и история на ЦСКА!“, написа Велчев.
Той не скри емоциите си и повтори няколко пъти думата „срам“, подчертавайки разочарованието си от представянето на отбора.
"СРАМ, СРАМ, СРАМ... Някои от хората, които работят в ЦСКА, днес се самоубиха ритуално. Сътвори се нещо, което ще се помни години наред...“, добави той.
В изказването си Велчев отдаде почит и на легендата на клуба Георги Велинов, като подчерта значението на фигури като него за идентичността на "армейците“.