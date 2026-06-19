Лидия Енчева ще играе на полуфинал на международния тенис турнир в Хасково

Лидия Енчева се класира за полуфиналите на сингъл на международния турнир по тенис за жени в Хасково с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната Енчева елиминира поставената под номер 5 Чагла Бююкакчай (Турция) със 7:5, 5:7, 6:4 в много оспорван мач, продължил почти три часа и половина.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ пропиля ранен аванс от два пробива и 3:0 в първия сет, но все пак стигна до успеха в него с ключов късен брейк в 11-ия гейм.

Във втората част Бююкакчай поведе с 4:2, но допусна изравняване, но впоследствие опитната 36-годишна туркиня все пак стигна до изравняване на резултата след пробив в последния гейм.

В решаващата трета част Енчева на три пъти излизаше с пробив напред, но не успяваше да развие предимството си. При 4:4 тя спечели отново подаването на съперничката, след което затвори мача с четири поредни точки на собствен сервис.

Така за място на финала тя ще играе утре срещу водачката в схемата Селена Яничиевич (Франция).

В надпреварата на двойки българките Ралица Александрова и Валерия Гърневска отпаднаха на полуфиналите след поражение от поставените под номер 1 Жибек Куламбаева (Казахстан) и Валерия Страхова (Украйна).

В спора за трофея при дуетите Куламбаева и Страхова ще срещнат в събота вторите в схемата Марта Матула (Гърция) и Хиба Шейх (САЩ).