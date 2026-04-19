Лил и Ница завършиха без попадения в мач от Лига 1

Лил и Ница завършиха 0:0 в среща от 30-ия кръг на френската Лига 1.

Двата отбора играха предпазливо и рядко създаваха голови ситуации. Дори влизането в игра на бившия френски национал Оливие Жиру през втората част не позволи на Лил да стигне до попадение.

Ремито позволи на Лил да се утвърди на третото място в класирането с 2 точки повече от четвъртия Олимпик Марсилия, който по-рано в събота загуби с 0:2 при гостуването на Лориен. Ница е на 15-а позиция с 29 точки.