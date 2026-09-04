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Лил измъкна победата срещу Тулуза и се изкачи на върха в Лига 1

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Спорт
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Аясе Уеда се превърна в герой за гостите с единственото попадение в срещата, докато домакините продължават да чакат първия си успех за сезона

Лил измъкна победата срещу Тулуза и се изкачи на върха в Лига 1
Снимка: AP Photo
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Лил се изкачи поне временно на върха в класирането на френската Лига 1, след като постигна трудна победа с 1:0 при гостуването си на Тулуза. Резервата Аясе Уеда отбеляза единственото попадение в двубоя в 74-ата минута.

Тулуза започна много по-агресивно и още в петата минута можеше да поведе. Кристиан Касерес-младши отправи мощен удар, който срещна напречната греда.

Домакините продължиха да създават проблеми на защитата на Лил, а в 23-ата минута Сантяго Идалго стреля опасно от около 25 метра. Вратарят Берке Йозер обаче реагира отлично и успя да спаси.

След първоначалния натиск на Тулуза гостите постепенно изнесоха играта по-далеч от собствената си врата. Лил имаше и претенции за дузпа след ситуация с участието на Джейсън Ръсел-Роу, но след продължителен преглед с ВАР съдията реши да не посочва бялата точка.

Наставникът на гостите Давиде Анчелоти реагира на представянето на своя тим с двойна смяна още на почивката. Това не доведе веднага до гол, но Лил успя да ограничи офанзивните действия на съперника и постепенно да изравни играта.

Решителният момент настъпи малко повече от четвърт час преди края. Аясе Уеда, който се появи на терена в 57-ата минута на мястото на Оливие Жиру, засече подаване на Ромен Перо и при втория си опит изпрати топката в мрежата за 1:0.

Тулуза така и не успя да отговори и плати скъпо за пропуснатите си възможности през първата част.

С трите точки Лил се изкачи временно на първото място в Лига 1, докато Тулуза остава без победа под ръководството на Йенс Бертел Аску. Тимът има само една точка и заема 16-ата позиция в класирането.



#Лига 1 2026/2027 #ФК Лил #ФК Тулуза

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