Лил разгроми Ланс и завърза още повече битката за титлата във Франция

Отборът на Лил постигна убедителна победа с 3:0 у дома срещу Ланс в дербито от 28-ия кръг на Лига 1 и нанесе сериозен удар по амбициите на съперника в битката за титлата.

Срещата на "Пиер-Мороа“ беше прекъсната за кратко в 35-ата минута заради дискриминационни скандирания от трибуните, като дикторът на стадиона отправи призив към феновете, а съдията дори заплаши да изведе отборите от терена.

След подновяването на играта домакините взеха инициативата. Хакон Харалдсон откри резултата малко преди почивката след добре организирана атака и асистенция на Матиас Фернандес-Пардо.

В началото на второто полувреме Феликс Корея се възползва от груба грешка в защитата на гостите и удвои преднината на Лил, след като изпревари вратаря Робин Рисер.

Крайното 3:0 оформи отново Фернандес-Пардо, който бе точен от дузпа след игра с ръка в наказателното поле.

С успеха Лил направи важна крачка напред в класирането, докато Ланс загуби ценни позиции в битката за титлата. Междувременно Пари Сен Жермен остава в отлична позиция на върха, след като увеличи преднината си ден по-рано.