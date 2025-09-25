Лионел Меси открадна шоуто, Интер Маями си гарантира място в плейофите

Лионел Меси и Интер Маями си гарантираха място в плейофите на МЛС. Аржентинецът и неговите съотборници отнесоха Ню Йорк с 4:0.

Нападателят открадна шоуто за пореден път за тима от щата Флорида. Аржентинският национал блесна с два гола и асистенция по пътя към успеха за „чаплите“.

Маями (16-6-7), който спечели трети пореден мач, увеличи водещия си общ брой голове в лигата до 64 през настоящата кампания. Пет от последните шест мача на Маями в Мейджър Лийг Сокър (МЛС) бяха с поне три гола, като последният от тях победа с 3:2 над Ди Си Юнайтед.

След асистенцията си през първото полувреме, Меси стана първият футболист в историята на МЛС, който записва поне 35 гола в последователни сезони. След двете си попадения през втората част той стана четвъртият играч в историята, който записа осем мача с повече от един гол в един сезон.

Геният от Росарио направи резултата 2:0 в 74-ата минута, когато прехвърли Мат Фрийз, който излезе от наказателното си поле. Луис Суарес реализира дузпа в 83-ата, а Меси добави още един гол три минути по-късно.

Оскар Устари записа шести мач без допуснат гол за сезона. Отборът на Ню Йорк Сити (16-10-5) пък прекрати серията си от три победи.