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Лионел Меси: Всичко, което преживявам в момента, е бонус

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
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Аржентина победи Алжир с 3:0, а 38-годишният футболист отбеляза хеттрик, с което се изравни с Мирослав Клозе по най-много голове в историята на турнира.

Лионел Меси: Всичко, което преживявам в момента, е бонус
Снимка: БТА
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Капитанът на Аржентина Лионел Меси заяви след хеттрика си за победата с 3:0 над Алжир, че е имал късмета да изпълни всичките си мечти във футбола и сега продължава да се наслаждава на играта.

38-годишният футболист отбеляза хеттрик, с което се изравни с Мирослав Клозе по най-много голове в историята на турнира.

„Всичко, което преживявам в момента, е бонус. Имах късмета да постигна всичките си мечти и дори повече, отколкото някога съм мечтал, както професионално, така и лично. В момента просто се наслаждавам, че съм част от страхотен отбор, чувствам се добре и мога да се забавлявам на терена. Това е много повече, отколкото можех да си представя като дете“, каза Меси, цитиран от официалния сайт на ФИФА.

Меси, който навършва 39 години на 24 юни, стана най-възрастният голмайстор на Аржентина на Световното първенство. Меси държи рекорда и за най-млад голмайстор на Аржентина на Световното първенство, след като отбеляза на 18 години на дебютното си Световно първенство през 2006 г. в Германия.

Аржентина ще играе срещу Австрия във втория кръг на Мондиал 2026, а Алжир ще се изправи срещу Йордания.

#Мондиал 2026 #Лионел Меси

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