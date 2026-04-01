Лионел Скалони: Ще бъде чест да продължа с Меси в националния отбор

Почина големият композитор Михаил Белчев
Меси към Мондиал 2026? Скалони вярва в още една глава от легендата

лионел скалони чест продължа меси националния отбор
Снимка: AP Photo
Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони изрази надежда, че ще продължи да работи с Лионел Меси и на предстоящото Световно първенство, ако звездата реши да бъде част от отбора.

38-годишният Меси отбеляза своя 902-и гол в кариерата при победата с 5:0 над Замбия в контрола, а Скалони подчерта значението му за тима.

"Ще бъде чест да работя с него, ако реши, че това е последното му световно. С него никога не знаеш какво да очакваш, но всички искат да го видят на терена“, заяви специалистът.

Наставникът на "гаучосите“ допълни, че най-важното е отборът да създаде условия, в които Меси да се чувства комфортно и да може да даде най-доброто от себе си.

"Ако дойде, той ще иска да играе и да помогне. Надявам се да се насладим още на играта му“, добави Скалони.

По отношение на възможността Меси да достигне границата от 1000 гола, селекционерът беше оптимист: "Вероятно ще го направи, ако продължи да играе. Не виждам причина това да не се случи.“

#Национален отбор на Аржентина по футбол # Лионел Скалони #Лионел Меси

