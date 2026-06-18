Ливърпул изпревари Нюкасъл за подписа на Виктор Муньос

Ливърпул е на път да осъществи един от любопитните трансфери на лятото, след като изпревари Нюкасъл в битката за испанския национал Виктор Муньос. Според информация на Sky Sports, мърсисайдци са активирали освобождаващата клауза в договора на футболиста с Осасуна на стойност 34,5 милиона паунда.

22-годишният офанзивен футболист, който в момента е с националния отбор на Испания на Световното първенство, вече е преминал медицински прегледи в САЩ и се очаква да подпише шестгодишен договор с английския шампион.

До последно Нюкасъл изглеждаше фаворит за привличането на Муньос. „Свраките“ са имали договорка с Осасуна за трансферна сума от 33,3 милиона паунда, както и постигнато споразумение с играча относно личните условия. В последния момент обаче Ливърпул е успял да убеди футболиста да избере „Анфийлд“.

Муньос е продукт на школите на Барселона и Реал Мадрид. Дебютът му в Ла Лига идва през май 2025 година, когато тогавашният наставник на "белите“ Шаби Алонсо му дава шанс срещу каталунците. По-късно през същото лято крилото преминава в Осасуна, където записва силен сезон с шест гола и две асистенции в 34 шампионатни срещи.

Новият мениджър на Ливърпул Андони Ираола е сред основните двигатели зад сделката. Испанският специалист познава отлично качествата на футболиста и вижда в него универсален атакуващ играч, способен да действа по двата фланга и в центъра на нападението.

Привличането на Муньос обаче няма да сложи край на селекционната кампания на Ливърпул. Ръководството продължава да следи и крилото на РБ Лайпциг Ян Диоманде, макар че евентуален трансфер на котдивоарския национал изглежда значително по-труден за реализиране.

Очаква се идването на Муньос да повлияе и на бъдещето на Федерико Киеза, който получава ограничени възможности за изява през последните сезони и не крие желанието си за повече игрово време.