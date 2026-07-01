Ливърпул официално привлече Жереми Жаке с трансфер за 60 милиона паунда

Ливърпул официално финализира привличането на един от най-перспективните млади защитници във френския футбол. Английският шампион обяви трансфера на Жереми Жаке от Рен, като сделката е на стойност 60 милиона паунда – 55 милиона гарантирана сума и още 5 милиона под формата на бонуси.

20-годишният централен бранител премина медицинските прегледи още през февруари, но остана в Рен до края на сезон 2025/26. Сега той официално се присъединява към състава на „червените“, с които подписа договор за пет години с опция за удължаване с още един сезон.

"Чувствам се страхотно. Първите ми впечатления са много добри и съм изключително щастлив, че започвам новия етап от кариерата си тук. Когато видях базата и условията, веднага си представих как работя тук. Ливърпул е огромен клуб и за мен това е сбъдната мечта“, заяви Жаке пред клубния сайт.

Според английските медии Челси е отправил идентична финансова оферта към Рен, но самият футболист е избрал да продължи кариерата си на „Анфийлд“.

Френският защитник пропусна края на миналия сезон заради травма в рамото, но вече е преминал успешно през възстановителния период и се очаква да бъде на разположение за началото на лятната подготовка.

В Ливърпул Жаке ще се конкурира за място в центъра на отбраната с Върджил ван Дайк, Джовани Леони и Джо Гомес. Привличането му е поредното доказателство за стратегията на клуба да инвестира в млади футболисти с голям потенциал.

Френският журналист Жулиен Лоранс не спести похвалите си към новото попълнение на мърсисайдци.

"Той е истинската сделка. Да, едва на 20 години е, няма мачове за мъжкия национален отбор на Франция и не е играл в Шампионската лига, но потенциалът му е огромен. Напомня ми на Уилям Салиба, когато проби във Франция. Убеден съм, че ще стане изключителен футболист“, коментира Лоранс.

И експертът Кевин Хачард смята, че Ливърпул е привлякъл един от най-обещаващите млади защитници в Европа, макар и все още без сериозен опит на най-високо ниво. Според него качествата на Жаке с топка в крака, въздушното му превъзходство и атлетизмът го превръщат в идеалния профил за съвременен централен защитник.