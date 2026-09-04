Ливърпул привлече 18-годишния френски талант Джилиан Н'Гесан

Ливърпул си осигури подписа на младия френски нападател Джилиан Н'Гесан. Английският клуб постигна споразумение със Сент Етиен за 18-годишния талант, който ще се присъедини към "червените“ с постоянен договор през януари.

Финансовите параметри по трансфера не бяха обявени от Ливърпул.

Н'Гесан обаче няма веднага да стане част от състава на английския тим. Нападателят ще прекара настоящия сезон под наем в Брест, където ще има възможност да трупа игрови опит във френската Лига 1.

Младокът е продукт на академията на Сент Етиен и направи своя дебют за представителния отбор през януари 2025 година. До момента той има 13 мача и едно попадение за първия състав.

Н'Гесан вече има и международен опит на юношеско ниво. Нападателят е записал седем двубоя с екипа на Франция на световно първенство до 20 години.

С привличането му Ливърпул инвестира в още един млад футболист с перспектива за развитие, като първата стъпка за Н'Гесан ще бъде натрупването на повече игрови минути с екипа на Брест.







