Локо Пловдив удари Ботев Враца в добавеното време

Локомотив Пловдив стигна до драматична победа с 2:1 като гост на Ботев Враца в мач от 27-ия кръг на Първа лига.

След нулево първо полувреме домакините поведоха в 53-ата минута чрез Мартин Смоленски, който се разписа след добра комбинация в наказателното поле. Радостта на врачани обаче бе кратка – само пет минути по-късно Жоел Цварц възстанови равенството след асистенция отляво.

В заключителните минути срещата вървеше към равенство, но в първата минута на добавеното време резервата Миха Търдан се оказа на точното място и донесе трите точки на „черно-белите“ след точно завършване отблизо.

Преди това Ботев Враца пропусна отличен шанс да си върне преднината, след като резервата Сейни Сенянг уцели гредата.

С успеха Локомотив Пловдив затвърди позицията си в Топ 6 и е близо до място във втората четворка, докато врачани остават в долната половина на таблицата.