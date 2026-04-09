БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив Авиа е на успех от финала в мъжкия волейболен елит след нов успех над Нефтохимик

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

„Черно-белите“ постигнаха категорична победа над бургазлии.

Локомотив Авиа
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Вицешампионът Локомотив Авиа е на една победа от класиране за финала в първенството на България по волейбол за мъже, след като „черно-белите“ се наложиха с 3:0 гейма (25:19, 25:23, 29:19) при домакинството си на Нефтохимик 2010 Бургас в третия двубой от полуфиналната серия между двата тима. По този начин възпитаниците на старши треньора Найден Найденов поведоха с 2:1 успеха в елиминацията и се нуждаят само от още един, за да затворят серията.

Двубоят в залата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ започна равностойно. Битката между двата отбора вървеше точка за точка до средата на първия гейм, когато домакините от Пловдив взеха пет последователни разигравания, за да поведат с 19:15 и това се оказа ключово за изхода от първата част, която отиде на сметката на Локомотив след 25:19.

„Черно-белите“ използваха импулса в играта си и във втория гейм. В него воденият от Найден Найденов тим взе ранна преднина от 8:4, която увеличи до 19:14. При 23:19 обаче „черно-белите“ изгубиха концентрация и това позволи на Нефтохимик да изравни до 23:23. Последва обаче грешка от сервис на Рикардо Жуниор и дълго разиграване, при което Ади Османович престъпи триметровата линия и така Локомотив измъкна втория гейм с 25:23.

В третия "железничарите" взеха инициативата от самото начало и този път не показаха колебания, за да затворят мача след 25:19 в третата част.

Най-резултатен за победителите стана Жулиен Георгиев с 16 точки, а 14 добави Кристиян Алексов. За Нефтохимик Османович и Калоян Балабанов завършиха с по 10 точки.

Четвъртият мач от полуфиналната серия е на 15 април (сряда) от 19:00 часа в Бургас.

#ВК Локомотив Авиа #ВК Нефтохимик 2010

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ