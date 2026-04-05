Локомотив Горна Оряховица спечели Купата на България по хандбал за мъже

Спартак Варна си осигури бронзовите медали в надпреварата.

Локомотив Горна Оряховица спечели купата на България по хандбал за мъже
Локомотив Горна Оряховица триумфира с Купата на България по хандбал за мъже за втори път в своята история, след като спечели драматичния финал срещу Шумен с 22:21 в зала Арена Шумен.

Гостите наложиха темпото още от самото начало и контролираха развоя на първото полувреме, като поддържаха аванс и се оттеглиха на почивката при резултат 11:8 в своя полза.

След паузата домакините от Шумен показаха по-голяма агресия и бързо наваксаха изоставането, достигайки до равенство 14:14, а впоследствие и до преднина от два гола. Последва изключително оспорвана фаза, в която двата отбора си разменяха попадения и равенства при 16:16 и 17:17.

В заключителните минути Шумен 61 поведе с 20:18 и изглеждаше близо до трофея, но „железничарите“ показаха характер и изравниха – първо за 20:20, а след това и за 21:21. Развръзката настъпи в последните секунди, когато Локомотив Горна Оряховица реализира победното попадение около 20 секунди преди финалната сирена.

По-рано през деня Спартак Варна си осигури бронзовите медали в надпреварата.

#ХК Локомотив Горна Оряховица #ХК Шумен 61 #хандбал

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
6
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Още

Спортни новини 06.04.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 06.04.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 05.04.2026 г., 20:45 ч. Спортни новини 05.04.2026 г., 20:45 ч.
Давид Иванов остана седми във финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Кайро Давид Иванов остана седми във финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Кайро
Чете се за: 01:10 мин.
Триумф за Деян Михайлов на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево Триумф за Деян Михайлов на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево
Чете се за: 01:32 мин.
Сребро и два бронза за кадетите ни по джудо в Азербайджан Сребро и два бронза за кадетите ни по джудо в Азербайджан
Чете се за: 01:45 мин.
Тервел Замфиров и Андреа Коцинова триумфираха на Държавното по сноуборд Тервел Замфиров и Андреа Коцинова триумфираха на Държавното по сноуборд
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:05 мин.
По света
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята "Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
