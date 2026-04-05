Локомотив Горна Оряховица спечели купата на България по хандбал за мъже

Локомотив Горна Оряховица триумфира с Купата на България по хандбал за мъже за втори път в своята история, след като спечели драматичния финал срещу Шумен с 22:21 в зала Арена Шумен.

Гостите наложиха темпото още от самото начало и контролираха развоя на първото полувреме, като поддържаха аванс и се оттеглиха на почивката при резултат 11:8 в своя полза.

След паузата домакините от Шумен показаха по-голяма агресия и бързо наваксаха изоставането, достигайки до равенство 14:14, а впоследствие и до преднина от два гола. Последва изключително оспорвана фаза, в която двата отбора си разменяха попадения и равенства при 16:16 и 17:17.

В заключителните минути Шумен 61 поведе с 20:18 и изглеждаше близо до трофея, но „железничарите“ показаха характер и изравниха – първо за 20:20, а след това и за 21:21. Развръзката настъпи в последните секунди, когато Локомотив Горна Оряховица реализира победното попадение около 20 секунди преди финалната сирена.

По-рано през деня Спартак Варна си осигури бронзовите медали в надпреварата.