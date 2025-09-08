Локомотив Пд обяви тийнейджър от Кот д'Ивоар

Локомотив Пловдив подписа тригодишен договор с крилото Крист Н'Да Лонгвил, съобщава българският футболен клуб. Той е привлечен с трансфер от ФК Старс Олимпик.

Лонгвил e роден на 30 юни 2006 година в Кот д'Ивоар. През своята кариера се е състезавал за ФК Старс Олимпик. Младият талант е сребърен медалист на един от силните международни турнири в Африка - Чалъндж Къп, където е избран и в идеалния отбор на надпреварата.