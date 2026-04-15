Локомотив Пловдив издържа теста срещу Левски след обрат

Локомотив Пловдив добави втора поредна вярна стъпка на своята сметка и продължава да отстоява мястото си в Топ 4 на НБЛ. Баскетболистите на Асен Николов надделяха над Левски с 99:90 в мач от 31-ия кръг. В зала "Триадица" дебютантът в елита трябваше доста здраво да се потруди, за да откаже играчите на Александър Папазов, които дадоха сериозен отпор, но в края не издържаха, допускайки обрат и второ последователно поражение.

От редиците на "черно-белите" отсъстваше Кръстомир Михов. На линия за "сините" не бяха Димитър Маринчешки и Златин Георгиев, а Момчил Кадиев не доигра двубоя за 5 лични нарушения, в игра се завърна Стоян Кайнаров.

Отборът от Пловдив остава на четвъртата позиция в подреждането със 17 успеха и 11 поражения. От своя страна столичният тим запазва десетото място с 4 победи и 24 загуби. На 20 април (понеделник) Локомотив ще приеме Спартак Плевен, а Левски ще гостува на Ботев 2012 ден по-рано.

Стартът премина под знака на равенството, като заплахите идваха от доста страни. Йоанис Кикрилис, Шоу Андерсън, Томислав Минков и Калил Милър направиха така, че гостите първи да развалят статуквото, повеждайки гостите към едноличното водачество. Последва светкавичен отговор на Лъчезар Димитров, Стоян Кайнаров и Александър Александров, които поведоха домакините към обрата и аванс от 2 точки след 10 минути игра.

Тенденцията с високата резултатност се запази и на старта на втората част, а обичайните заподозрени от първата продължиха да бележат. Точният мерник на столичния тим зад дъгата действаше безотказно и успя да вземе глътка въздух, слагайки край на честата смяна на водачеството, за да се изстреля при 59:50 на голямата почивка.

Присъствието на Рейнс и Кайнаров бе достатъчно за домакините да се радват на двуцифрена разлика при подновяването на играта. Грант Сингълтън, Милър и Минков постепенно вдъхновиха щурма за „черно-белите“, доближавайки ги до обрата, но и този път „сините“ намериха отговор за аванс от 6 точки в края на предпоследния период.

Серия от 11:1, дело на Милър, Сингълтън и Минков, даде тон за нов развой на събитията, този път в полза на „смърфовете“. Марио Боянов и Димитров оставиха живи надеждите на столичния тим за връщане на лидерската позиция. Отговорът на Минков и Милър не закъсня във важен момент за дебютанта в елита, който до края удържа успеха.

Томислав Минков изригна за Локомотив с 28 точки и 9 борби. Шоу Андерсън (4 точни стрелби зад дъгата) и Калил Милър (9 овладени под двата ринга топки) реализираха по 16. Грант Сингълтън регистрира 12 точки и 6 асистенции), Дъвъръл Рамзи отбеляза 10.

Лъчезар Димитров се отличи за Левски с 22 точки, 5 борби, 10 асистенции и 4 успешни стрелби зад арката. Седариан Рейнс финишира с 19, 6 овладени под двата ринга топки, 6 завършващи подавания и 4 точни шута от тройката. Марио Боянов (4 тройки), Стоян Кайнаров и Александър Александров отбелязаха по 12 точки.