Локомотив Пловдив издържа теста срещу Левски след обрат

Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и...
Чете се за: 03:30 мин.
Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Чете се за: 01:20 мин.
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви...
Чете се за: 04:35 мин.
След вота в Унгария: Реакциите в Европа
Чете се за: 04:22 мин.

Дебютантът в НБЛ трябваше да се потруди, за да сломи съпротивата на "сините".

Локомотив Пловдив добави втора поредна вярна стъпка на своята сметка и продължава да отстоява мястото си в Топ 4 на НБЛ. Баскетболистите на Асен Николов надделяха над Левски с 99:90 в мач от 31-ия кръг. В зала "Триадица" дебютантът в елита трябваше доста здраво да се потруди, за да откаже играчите на Александър Папазов, които дадоха сериозен отпор, но в края не издържаха, допускайки обрат и второ последователно поражение.

От редиците на "черно-белите" отсъстваше Кръстомир Михов. На линия за "сините" не бяха Димитър Маринчешки и Златин Георгиев, а Момчил Кадиев не доигра двубоя за 5 лични нарушения, в игра се завърна Стоян Кайнаров.

Отборът от Пловдив остава на четвъртата позиция в подреждането със 17 успеха и 11 поражения. От своя страна столичният тим запазва десетото място с 4 победи и 24 загуби. На 20 април (понеделник) Локомотив ще приеме Спартак Плевен, а Левски ще гостува на Ботев 2012 ден по-рано.

Стартът премина под знака на равенството, като заплахите идваха от доста страни. Йоанис Кикрилис, Шоу Андерсън, Томислав Минков и Калил Милър направиха така, че гостите първи да развалят статуквото, повеждайки гостите към едноличното водачество. Последва светкавичен отговор на Лъчезар Димитров, Стоян Кайнаров и Александър Александров, които поведоха домакините към обрата и аванс от 2 точки след 10 минути игра.

Тенденцията с високата резултатност се запази и на старта на втората част, а обичайните заподозрени от първата продължиха да бележат. Точният мерник на столичния тим зад дъгата действаше безотказно и успя да вземе глътка въздух, слагайки край на честата смяна на водачеството, за да се изстреля при 59:50 на голямата почивка.

Присъствието на Рейнс и Кайнаров бе достатъчно за домакините да се радват на двуцифрена разлика при подновяването на играта. Грант Сингълтън, Милър и Минков постепенно вдъхновиха щурма за „черно-белите“, доближавайки ги до обрата, но и този път „сините“ намериха отговор за аванс от 6 точки в края на предпоследния период.

Серия от 11:1, дело на Милър, Сингълтън и Минков, даде тон за нов развой на събитията, този път в полза на „смърфовете“. Марио Боянов и Димитров оставиха живи надеждите на столичния тим за връщане на лидерската позиция. Отговорът на Минков и Милър не закъсня във важен момент за дебютанта в елита, който до края удържа успеха.

Томислав Минков изригна за Локомотив с 28 точки и 9 борби. Шоу Андерсън (4 точни стрелби зад дъгата) и Калил Милър (9 овладени под двата ринга топки) реализираха по 16. Грант Сингълтън регистрира 12 точки и 6 асистенции), Дъвъръл Рамзи отбеляза 10.

Лъчезар Димитров се отличи за Левски с 22 точки, 5 борби, 10 асистенции и 4 успешни стрелби зад арката. Седариан Рейнс финишира с 19, 6 овладени под двата ринга топки, 6 завършващи подавания и 4 точни шута от тройката. Марио Боянов (4 тройки), Стоян Кайнаров и Александър Александров отбелязаха по 12 точки.

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната
2
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за...
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи" заплашват оцеляването на общинските болници
3
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи"...
Променлива облачност с валежи от дъжд ни очакват в сряда
4
Променлива облачност с валежи от дъжд ни очакват в сряда
Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да бъдат подновени в следващите дни
5
Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да бъдат подновени в...
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
6
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция

Най-четени

Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
1
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
6
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...

Монтана 2003 крачи към титлата в женската А група
Монтана 2003 крачи към титлата в женската А група
Георги Глушков: Прецених, че сега е моментът да се оттегля Георги Глушков: Прецених, че сега е моментът да се оттегля
Чете се за: 02:27 мин.
Портланд Трейл Блейзърс влезе в плейофите на НБА с успех над Финикс Сънс Портланд Трейл Блейзърс влезе в плейофите на НБА с успех над Финикс Сънс
Чете се за: 05:02 мин.
Монтана 2003 не трепна за внушителен старт на финала в женската А група Монтана 2003 не трепна за внушителен старт на финала в женската А група
Чете се за: 03:05 мин.
Лаури Марканен ще играе за Финландия в квалификациите за световното първенство Лаури Марканен ще играе за Финландия в квалификациите за световното първенство
Чете се за: 01:07 мин.
Финалната серия при жените в НБЛ стартира, Рилски спортист приема Монтана в Самоков на 18 април Финалната серия при жените в НБЛ стартира, Рилски спортист приема Монтана в Самоков на 18 април
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Борбата за честни избори: Решаваща е ролята на прокуратурата, заявиха от служебния кабинет
Борбата за честни избори: Решаваща е ролята на прокуратурата,...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Трагедията в Турция: Властите разследват нападението на въоръжен ученик в училище Трагедията в Турция: Властите разследват нападението на въоръжен ученик в училище
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Първа стъпка към смяната на властта в Унгария: Петер Мадяр иска ново правителство до 7 май Първа стъпка към смяната на властта в Унгария: Петер Мадяр иска ново правителство до 7 май
Чете се за: 06:07 мин.
По света
Четири дни преди изборите: Правителството с мерки за честен вот
Чете се за: 05:15 мин.
Парламентарни Избори 2026
Войната в Близкия изток: Все по-близо до мира?
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Надвиснала опасност: Над 100 моста в страната са в критично състояние
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
