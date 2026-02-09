БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

Локомотив Пловдив подписа с нидерландски нападател

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Договорът е за година и половина.

Жоел Цварц
Снимка: Официален сайт / lokomotivpd.com
Локомотив Пловдив подписа договор с Жоел Цварц. Нападателят официално стана днес част от клуба с контракт за година и половина, съобщиха от пресслужбата на „черно-белите“.

„Щастлив съм да бъда тук, нямам търпение да облека черно-белия екип! Благодарен съм за възможността и се надявам, че заедно ще направим нещо запомнящо се. Прочетох, че феновете на клуба са изключително страстни и верни, и именно тяхната подкрепа ще ме мотивира още повече да дам най-доброто от себе си за клуба”, каза нападателят пред официалния сайт на клуба.

Жоел Цварц e роден на 26.04.1999 година в Ротердам, Нидерландия. Минал е през школите на Спарта, Екселсиор и Фейенорд. Състезавал се е за Екселсиор, Ян Регенсбург, АДО Ден Хааг и Мюнхен 1860. За последно е бил част от състава на Оснабрюк. Има записани срещи за юношеския национален отбор на Нидерландия U19.

