Локомотив Пловдив добави втори пореден успех на сметката си в НБЛ. Действащите вицешампиони надделяха над Шумен с 85:77 в мач от седмия кръг. В зала "Сила" момчетата на Асен Николов заиграха ролята на лидери още през втората част и до края не се огънаха пред баскетболистите на Росен Барчовски, нанасяйки им втора последователна загуба в родния елит.

Дългоочаквано завръщане за "смърфовете" направи Кръстан Кръстанов, който изигра първи двубой през сезона.

Така "черно-белите" имат пет успеха и едно поражение, а "жълто-зелените" са с четири победи и три загуби. На 3 декември Локомотив ще спори с Ботев Академик в първия дуел за Пловдив. От своя страна Шумен ще приеме Полотехника.

Майк Адеунми, Владислав Станев, Зауди Джаксън и Алан Хърндън направиха така, че гостите да държат инициативата в ръцете си на старта. Макар и проблясъците основно на Сайкуон Джеймъсън, домакините останаха на крачка от обрата, а „жълто-зелените“ се възползваха за разлика от 6 точки след 10 минути игра.

„Черно-белите“ включиха на друг режим в началото на втория период и чрез серия, сътворена от 14-4, дело на Джомару Браун и Джордан Далас, съумяха да обърнат хода на събитията в своя полза. Костадин Лазаров бе единственият светъл лъч надежда за шуменския отбор, но това не спря „смърфовете“ да се изстрелят при 35:31 на голямата почивка.

Лекция на Георги Кендеров позволи на тима от Пловдив да се зарадва и на първа двуцифрена разлика. Джаксън, Хърдндън и Адеунми върнаха гостите към живота. Участникът във ФИБА Къп намери противодействие на този подем и се откъсна с 8 точки в края на предпоследния период.

Намеси на Айзея Томпсън и Томислав Минков за начало на финалната десетка дадоха възможност на актуалните вицешампиони отново да разполагат с двуцифрено спокойствие. Станев, Адеунми и Лазаров се превърнаха в автори на поредния щурм за „жълто-зелените“, които на два пъти се доближиха на минус 7 при по-малко от 3 минути до края. Браун напомни за себе си в този момент и с два ключови коша до голяма степен остави радостта в пловдивските редици.

Томислав Минков и Георги Кендеров дадоха тон на Локомотив с по 15 точки. Дъвъръл Рамзи (5 борби и 7 асистенции) и Джордан Далас (7 овладени под двата коша топки) отбелязаха по 14. Джомару Браун наниза 10.

Майк Адеунми отвърна за Шумен с 27 точки и 7 борби. Зоуди Джаксън приключи с 18 точки, Алън Хърндън има 12 и 13 овладени под двата коша топки, Костадин Лазаров вкара 11.