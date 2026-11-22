Рилски спортист продължава да е под пара и изкова четвърти пореден успех в НБЛ. Селекцията на Любомир Киров се наложи трудно над Черно море с 84:79 в среща от седмия кръг, изиграна в "Арена Самоков". Мачът предложи немалко доза интрига, но всичко се реши в заключителните минути, в които самоковският тим удържа щурма на състава, воден от Фотис Такианос.

На линия за Рилецо отново бяха Деян Карамфилов и Малик Джонсън, който не доигра двубоя заради 5 лични нарушения, както и Красимир Петров по същата причина. Въпросната съдба сполетя и Марин Маринов от редиците на "моряците".

Срещу името на участника във ФИБА Къп личат шест победи и една загуба, а варненският отбор има на сметката си четири успеха и три поражения. На 4 декември Рилски ще има визита на Балкан, докато Черно море ще пътува до Стара Загора за среща с Берое.

Откриващите минути се превърнаха непрестанна гонитба. Николай Стоянов, Реми Абел и Борислав Младенов бяха сред обичайните заподозрени в офанзивен план за гостите, докато от другата страна в това отношение се разчиташе на Чавдар Костов и Христо Бъчков. Все пак Абел пое последен щафетата и предостави възможността на „моряците“ да си издействат аванс от 2 точки в края на встъпителния период.

Надстрелването се затвърди като тенденция и в следващата десетка, в която взимането на надмощие отново се оказа трудна задача и за двата отбора. Айзея Ричардс и Бъчков бяха в основата на това самоковският тим да се настани на лидерската позиция. Младенов настрои мерника зад дъгата и върна увереността на отбора от Варна, но Карамфилов отговори на предизвикателството и самоковският тим се оттегли в съблекалнята при 46:42.

Бъчков превърна в свое шоу старта на третата част, когато Рилецо намери постепенно пътя към двуцифрената разлика. Действащият носител на Купата на България трудно влезе в нужния ритъм, за да върне жеста, което предостави възможността на участника във ФИБА Къп да си извоюва 11-точков актив след 30 минути игрово време.

Гостите не бяха готови да развеят бялото знаме и откриха солидно заключителната четвърт чрез соловите изпълнения на Марин Маринов, Младенов и Абел, както и вдигането на оборотите в защита, за да редуцират изоставането си само до 2 точки. Домакините се намираха в безизходица, особено в нападение. Маринов доближи „моряците“ само до точка, но последва отведен удар, дело на Бъчков, Костов и Карамфилов, които до финалната сирена наклониха везните в полза на самоковския тим.

Христо Бъчков поведе Рилски със своите 21 точки и 10 борби. Чавдар Костов и Деян Карамфилов (5 асистенции) се разписаха с по 14 точки. Красимир Петров реализира 13.

Реми Абел се отличи за Черно море с 26 точки, включително и с 4 успешни стрелби зад дъгата. Борислав Младенов се отчете с 15, 9 борби и 7 асистенции. Николай Стоянов отбеляза 13, Марин Маринов приключи с 11 и 6 овладени под двата ринга топки.