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Лондон ще сподели с Киев правата за система за електронна борба

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Зеленски е първият чуждестранен лидер, приет от новия британски премиер Анди Бърнам

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Украинският президент Зеленски стана първият чуждестранен лидер, приет от новия британски премиер Анди Бърнам.

Двамата се срещат във военноморска база и обсъждат тренировъчните програми за украинската армия. Зеленски и Бърнам посещават над 200 украински военни, които прекараха три седмици на Острова за участие в ученията "Морски бриз" за подготовка на бъдещи мисии в Черно море.

От началото на войната британската подкрепа за Украйна възлиза на 25 милиарда паунда.

Лондон ще сподели с Киев интелектуалната собственост за производство на система за електронна борба. Устройства с размер на таблет са адаптирани към украинските дронове и потискат руската противовъздушна отбрана.

#системи за електронна борба #Анди Бърнам #Лондон #Володимир Зеленски #нов премиер #среща

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