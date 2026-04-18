Лориен сломи Марсилия и си осигури оставането в Лига 1

Лориен постигна важна победа с 2:0 срещу Олимпик Марсилия в двубой от 30-ия кръг на френската Лига 1 и официално си гарантира мястото в елита и през следващия сезон.

Домакините поведоха в резултата в средата на първото полувреме, когато Панос Кацерис се разписа и даде аванс на своя тим. След почивката Лориен затвърди превъзходството си, а Бамба Диенг реализира второто попадение след асистенция на Пабло Пажис.

Гостите от Марсилия опитаха да се върнат в мача през втората част, но пропуски направиха Тимоти Уеа, Химад Абдели и Пиер-Емерик Обамеянг, които не успяха да преодолеят защитата на домакините.

С успеха Лориен се изкачи до деветото място в класирането и затвърди отличната си форма у дома, като вече има серия от 14 поредни мача без загуба на собствен терен – осем победи и шест равенства.

От своя страна Олимпик Марсилия усложни позицията си в битката за местата, даващи право на участие в Шампионската лига, след като допусна нова грешка в ключов етап от сезона.