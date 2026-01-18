Лу Жанмоно затвърди доминацията си с нов успех

Французойката Лу Жанмоно, лидерка в класирането за Големия кристален глобус, триумфира в преследването на 10 километра от Световната купа по биатлон в Руполдинг, Германия.

Жанмоно пропусна само една мишена в четвъртата стрелба и преодоля трасето за 29:26.6 минути, оставяйки зад себе си шведката Хана Йоберг, която сгреши три пъти и завърши с пасив от 10.5 секунди. На третото стъпало на подиума се качи Камий Бенед (Франция) с чиста стрелба и изоставане от 12.9 секунди, отбелязвайки първия си индивидуален подиум за сезона след старта в Йостерсунд.

Световната шампионка Франциска Пройс (Германия) остана седма, докато две българки се включиха в надпреварата. Милена Тодорова завърши 39-а с три пропуснати мишени, на 2:30.7 минути след победителката, а Лора Христова бе 43-а с два пропуска и пасив от 2:56.6 минути.

В генералното класиране за Световната купа след 12 от общо 21 старта, Лу Жанмоно води с 718 точки, следвана от Суви Минкинен (Финландия) с 582 и Марен Киркеейде (Норвегия) с 576 точки. Най-добро класиране сред българките има Милена Тодорова – 42-а с 79 точки, а Христова и Димитрова са на 65-о място с по 27 пункта.