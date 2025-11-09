БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец и ЦСКА 1948 ще опитат да се възползват от грешката на Левски в Първа лига

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
15-ият кръг в Първа лига предлага три мача днес. От 12:30 ч. Славия приема Монтана, в 15 ч. стартира срещата ЦСКА 1948 - Черно море, а от 17:30 Лудогорец е домакин на Арда.

ЦСКА 1948 - Черно море
Снимка: Startphoto.bg
С три мача днес, ще приключи 15-ият кръг в Първа лига. От 12:30 часа Славия е домакин на новака Монтана в „Овча купел“. В 15 ч. стартира срещата между ЦСКА 1948 и Черно море в Бистрица, а от 17:30 Лудогорец затваря кръга с домакинство на Арда в Разград.

Шампионите продължават да са в тежко състояние и под ръководството на временния наставник Тодор Живондов. Отборът се класира измъчено за осминафиналите за Купата на България след късен победен гол срещу Черноморец Бургас, преди да направи 0:0 с Черно море на „Тича“ и да падне от Ференцварош в основната фаза на Лига Европа. Все пак, „зелените“ могат да съкратят от изоставането си от върха след загубата на Левски във Вечното дерби. Победа над Арда ще ги доближи на осем точки от първата позиция, с мач по-малко от „сините“. Арда на Александър Тунчев също не е в цветущо състояние, но кърджалийци ще опитат да препънат разклатения съперник.

По-рано през деня ЦСКА 1948 също ще търси съкращаване аванса на Левски. Преди кръга „червените“ бяха на пет пункта от „сините“, а сега посрещат коравия тим на Черно море, воден от Илиан Илиев. Срещата на стадион „Витоша“ се очаква да е оспорвана, тъй като и варненци са в челото и са способни да постигнат добър резултат. Силата на съперника им обаче е точно у дома, където беше победен и шампионът Лудогорец със зрелищното 5:4.

В 12:30 пък Славия ще опита да продължи с добрите си игри напоследък. В миналия кръг „белите“ надвиха Септември с 1:0 в „Надежда“, а голмайсторът Илиян Стефанов беше избран за Играч номер 1 на изминалия кръг. Монтана на Анатоли Нанков не е печелил в последните си шест мача за първенство, като предишният им и трети засега успех датира от 12-и септември – тогава новаците надвиха Ботев Пд на „Колежа“.

