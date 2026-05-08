Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Лудогорец и Левски постигнаха договорка за разпределението на Сектор "Г“ за двубоя в събота

По-голямата част от трибуната ще бъде за феновете на "сините“, а за привържениците на разградчани ще има обособена зона със самостоятелен вход

Снимка: Startphoto.bg
Лудогорец и Левски са постигнали договорка относно разпределението на Сектор "Г“ на стадион "Георги Аспарухов“ за предстоящия двубой между двата тима от Първа лига.

Според информацията, разпространена от разградския клуб, по-голямата част от трибуната ще бъде предназначена за привържениците на домакините от Левски, като за феновете на Лудогорец ще бъде обособена специална зона в същия сектор.

Решението е взето след разговори между ръководствата на двата клуба, като е съобразено и с предстоящите тържества по награждаването на „сините“. При наличие на допълнителни билети за домакините, те ще бъдат пуснати в продажба преди началото на срещата.

Организацията на достъпа също е уточнена – феновете на разградчани ще влизат през Вход 11 откъм улица „Иван Вазов“, като няма да има смесване на потоците с тези на домакините. За гостуващите привърженици ще бъдат осигурени кетъринг и санитарни помещения.

Билетите за феновете на Лудогорец ще се продават в деня на мача, два часа преди първия съдийски сигнал – от 16:45 часа, на цена от 7,16 евро. Двубоят е насрочен за събота (9 май) от 18:45 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

Левски разпродаде билетите за мача с Лудогорец за броени минути
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Левски София #ПФК Лудогорец

