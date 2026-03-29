Лудогорец победи Фарул Констанца в контрола

Лудогорец победи румънския Фарул Констанца с 3:2 в контролна среща, играна на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

"Орлите" поведоха в 15-ата минута с гол на Бернард Текпетей. Две по-късно гостите изравниха чрез Денис Алибек. В края на първата част Диниш Алмейда си вкара автогол, правейки резултата 1:2.

В 52-ата минута Винисиус Ногейра изравни след неумела намеса на вратаря. Домакините стигнаха до победата в 62-ата минута, когато Густаво Маринс порази собствената си врата.