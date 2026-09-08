Лудогорец прати Алберто Салидо в Ботев Пловдив

Лудогорец преотстъпи испанеца Алберто Салидо на Ботев Пловдив.

„Жълто-черните“ ще платят наем за офанзивния футболист, който ще остане на стадион „Христо Ботев“ до лятото на 2027 година, съобщиха от разградския клуб на официалния си сайт.

Салидо бе привлечен от Лудогорец през февруари 2026 година от Берое. До момента той изигра 20 мача за „орлите“ във всички турнири, в които се отчете с 1 гол и 1 асистенция.

„ПФК Лудогорец пожелава успех на Алберто Салидо в новия му отбор“, написаха още разградчани.