Лудогорец пусна в проодажба от днес билетите за плейофа с Ференцварош

От ръководството на Лудогорец съобщиха, че билетите за първия мач от плейофите в Лига Европа срещу Ференцварош ще са в продажба от днес (3 февруари). Двубоят срещу унгарския шампион ще се играе на 19 февруари от 22:00 ч. на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград.

Входни талони могат да бъдат закупени на клубната база „Гнездо на орли“ от 10:00 ч. до 18:00 ч., като първите четири дни (вторник,сряда,четвъртък и петък) предимство ще имат притежателите на абонаментни карти за сезон 2025/26. Веднага след това ще започне свободната и онлайн продажба на билети.

Цените на входните талони за мача срещу Ференцварош са следните:

Сектор В, блокове 2, 3, 4 и 5 – 25 евро

Сектор В, блокове 1 и 6 – 15 евро

Сектор „Моци“ – 10 евро.