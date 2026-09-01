Лудогорец се раздели с Тодор Живондов

Тодор Живондов повече няма да води отбора на Лудогорец II. Старши треньорът и клубът се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха "орлите" на официалния си сайт.

Тодор Живондов е близо 14 години част от Лудогорец, като е заемал различни позиции. За последно той водеше дублиращия отбор. Специалистът бе начело на Лудогорец II от 2019 до 2023 година и от септември 2025 година до септември 2026 година. Бил е също така временен старши треньор на първия отбор на Лудогорец през есента на 2025 година, а е бил асистент на Георги Дерменджиев и Пер-Матиас Хьогмо. Заемал е различни позиции и във футболната академия на 14-кратните шампиони.

"Лудогорец благодари на Тодор Живондов за близо 14-годишната му работа в клуба, за професионализма и приноса му към развитието на младите футболисти през годините. Клубът му пожелава успех в бъдещите професионални предизвикателства", написаха от Лудогорец.

От началото на сезона Лудогорец II има две победи в шест мача във Втора лига и с 8 точки заема десетото място в класирането, като няма успех в последните си четири срещи.