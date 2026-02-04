Лудогорец спечели Суперкупата на България по футбол за пети пореден и общо девети път. Разградчани победиха Левски с 1:0 на Национален стадион „Васил Левски“.

Герой на мача стана Бърнард Текпетей, който отбеляза единствения гол през второто полувреме. Така отборът на Пер-Матиас Хьогмо започна футболната пролет с трофей, като това е първи успех за норвежкия треньор начело на тима.

Срещата беше напрегната. През първото полувреме „сините“, водени от Хулио Веласкес, имаха повече контрол върху играта, но след почивката Лудогорец беше по-опасният отбор и създаде повече голови положения.

За Левски това е пореден пропуснат шанс за Суперкупата след неуспешните опити през 2006 и 2022 година. Сблъсъкът обаче е само началото. Двата отбора ще се срещнат още няколко пъти през пролетта – в турнира за Купата на България и три пъти в първенството. Очаква се напрегнато и интересно продължение.