Лудогорец уреди две контроли на турска земя

Лудогорец започва зимната си подготовка на 5 януари. Заради по-краткия срок на лагера в Белек, както и поради ангажиментите на тима в турнира Лига Европа в края на януари, отборът ще се събере директно в Турция. Част от групата на Лудогорец ще пътува от София с редовен полет до Анталия утре (4 януари) в 8:15 ч.

На турска земя шампионите ще изиграят две контроли – срещу унгарския Пакши на 11 януари и срещу полския Ракув на 14 януари. Мачовете са съответно от 17:00 ч. и 16:00 ч. българско време.

Лагерът в Турция приключва на 20 януари, когато отборът лети директно от Анталия до Глазгоу. В шотландската столица Лудогорец среща Рейнджърс в двубой от 7-и кръг на основната фаза на Лига Европа. Мачът на „Айброкс“ е на 22 януари от 20:00 ч. местно време (22:00 ч. българско).