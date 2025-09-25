БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лудогорец започна Лига Европа със силен старт – победа над Малмьо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Деца
Запази

Петър Станич и Ерик Биле отбелязаха попаденията за "орлите"

Малмьо Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината


Лудогорец тръгна по най-добрия начин в груповата фаза на Лига Европа – с 2:1 като гост на Малмьо.

В 5-ата минута Петър Станич откри резултата от дузпа, след като ВАР потвърди нарушението срещу Куртулуш.
В 24-ата минута Ерик Биле удвои след грешка на вратаря Олсен.
В 78-ата минута Ласе Йонсен върна едно попадение за Малмьо.
„Орлите“ записаха първата победа на български отбор на шведска земя и започнаха с летящ старт новото си европейско приключение.

Следващата спирка за Лудогорец: мач в първенството срещу Монтана, а после тежко домакинство срещу Бетис.

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
4
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
5
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...
3-годишно дете избяга от детска градина в София
6
3-годишно дете избяга от детска градина в София

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Спорт

Александър Димитров е новият селекционер на националния отбор по футбол
Александър Димитров е новият селекционер на националния отбор по футбол
Спортни новини 23.09.2025 г. Спортни новини 23.09.2025 г.
Чете се за: 02:42 мин.
БФС избира нов треньор на националите днес БФС избира нов треньор на националите днес
Чете се за: 00:47 мин.
Нашите момчета играят срещу САЩ за място на полуфинал Нашите момчета играят срещу САЩ за място на полуфинал
Чете се за: 01:07 мин.
Усман Дембеле и Айтана Бонмати грабнаха Златната топка 2025 Усман Дембеле и Айтана Бонмати грабнаха Златната топка 2025
Чете се за: 02:12 мин.
България прегази Португалия и е на 1/4-финал на Световното първенство по волейбол България прегази Португалия и е на 1/4-финал на Световното първенство по волейбол
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
По света
3-годишно дете избяга от детска градина в София 3-годишно дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ