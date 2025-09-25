Лудогорец започна Лига Европа със силен старт – победа над Малмьо



Лудогорец тръгна по най-добрия начин в груповата фаза на Лига Европа – с 2:1 като гост на Малмьо.

В 5-ата минута Петър Станич откри резултата от дузпа, след като ВАР потвърди нарушението срещу Куртулуш.

В 24-ата минута Ерик Биле удвои след грешка на вратаря Олсен.

В 78-ата минута Ласе Йонсен върна едно попадение за Малмьо.

„Орлите“ записаха първата победа на български отбор на шведска земя и започнаха с летящ старт новото си европейско приключение.

Следващата спирка за Лудогорец: мач в първенството срещу Монтана, а после тежко домакинство срещу Бетис.