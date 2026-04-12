Лудогорец зарадва деца и възрастни в навечерието на Великден

Ето какво написаха шампионите във видео от посещението им:

В навечерието на Великден ПФК Лудогорец посети Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Дома за стари хора в Разград, като подари козунаци и яйца, боядисани от играчите. Светлият християнски празник е най-красив, когато е споделен.