Луис Диас пожела бързо възстановяване на Ашраф Хакими

от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Футболистът на Байерн Мюнхен получи директен червен картон за нарушение срещу бранителя на ПСЖ.

пари сен жермен байерн мюнхен шампионска лига
Снимка: БГНЕС
Колумбийският нападател на Байерн Мюнхен Луис Диас, който вкара двата гола за успеха на тима над Пари Сен Жермен с 2:1, не намери за необходимо да се извини за нарушението си срещу Ашраф Хакими, което му коства червен картон и контузия на мароканския национал.

"Това беше богата на емоции вечер. Футболът ни напомня непрестанно, че в 90 минути всичко може да се случи - най-доброто, както и най-лошото. Бях тъжен, че не завърших мача със съотборниците ми, но и горд от невероятните им усилия", написа Диас в профила си в Инстаграм.

Луис Диас все пак пожела на Хакими бързо възстановяване, като още не ясно колко тежка е контузията на футболиста на ПСЖ.


В Мароко вече изразиха притесненията си, че Ашраф Хакими може да пропусне Купата на африканските нации, на която страната е домакин, като турнирът започва след шест седмици.

#Луис Диас #Ашраф Хакими

