Луис Диас пожела бързо възстановяване на Ашраф Хакими

Футболистът на Байерн Мюнхен получи директен червен картон за нарушение срещу бранителя на ПСЖ.
Колумбийският нападател на Байерн Мюнхен Луис Диас, който вкара двата гола за успеха на тима над Пари Сен Жермен с 2:1, не намери за необходимо да се извини за нарушението си срещу Ашраф Хакими, което му коства червен картон и контузия на мароканския национал.
"Това беше богата на емоции вечер. Футболът ни напомня непрестанно, че в 90 минути всичко може да се случи - най-доброто, както и най-лошото. Бях тъжен, че не завърших мача със съотборниците ми, но и горд от невероятните им усилия", написа Диас в профила си в Инстаграм.
Луис Диас все пак пожела на Хакими бързо възстановяване, като още не ясно колко тежка е контузията на футболиста на ПСЖ.
Вижте тази публикация в Instagram.
В Мароко вече изразиха притесненията си, че Ашраф Хакими може да пропусне Купата на африканските нации, на която страната е домакин, като турнирът започва след шест седмици.