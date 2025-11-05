Луис Диас пожела бързо възстановяване на Ашраф Хакими

Колумбийският нападател на Байерн Мюнхен Луис Диас, който вкара двата гола за успеха на тима над Пари Сен Жермен с 2:1, не намери за необходимо да се извини за нарушението си срещу Ашраф Хакими, което му коства червен картон и контузия на мароканския национал.

"Това беше богата на емоции вечер. Футболът ни напомня непрестанно, че в 90 минути всичко може да се случи - най-доброто, както и най-лошото. Бях тъжен, че не завърших мача със съотборниците ми, но и горд от невероятните им усилия", написа Диас в профила си в Инстаграм.

Луис Диас все пак пожела на Хакими бързо възстановяване, като още не ясно колко тежка е контузията на футболиста на ПСЖ.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Luis Fernando Diaz Marulanda (@luisdiaz19_)





В Мароко вече изразиха притесненията си, че Ашраф Хакими може да пропусне Купата на африканските нации, на която страната е домакин, като турнирът започва след шест седмици.