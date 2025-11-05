БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Контузията на Ашраф Хакими носи поводи за притеснение в Мароко

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Мароко е домакин на турнира за Купата на африканските нации.

контузията ашраф хакими носи поводи притеснение мароко
Снимка: БТА
Слушай новината

В Мароко са притеснени от контузията на Ашраф Хакими, който бе сменен принудително в мача с Байерн Мюнхен след грубото нарушение на Луис Диас, за което той бе изгонен от терена.

Мароко е домакин на турнира за Купата на африканските нации за пръв път след 1988 година и залага много на звездата си.

"Тази контузия идва в критичен момент, като Мароко се готви да приеме Купата на Африканските нации за първи път от 1988. Отсъствието на Хакими, който е ключова фигура в последните успехи на Мароко, ще бъде голям удар за защитата, ако той не успее да се възстанови навреме", пише Morocco World News.

"Тази контузия идва само шест седмици преди Купата на Африка. Ашраф Хакими може да пропусне турнира за тима на Мароко, на който е капитан и един от лидерите", пише Maroc Hebdo International.

Свързани статии:

Късният щурм на ПСЖ не спря победния марш на Байерн
Късният щурм на ПСЖ не спря победния марш на Байерн
Баварците нанесоха първо разочарование на парижани в Шампионска лига.
Чете се за: 04:22 мин.
#Ашраф Хакими #Пари Сен Жермен #ПСЖ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
1
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
2
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
3
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен
4
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически...
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
5
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите
6
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията,...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Футбол

Луис Диас пожела бързо възстановяване на Ашраф Хакими
Луис Диас пожела бързо възстановяване на Ашраф Хакими
Реал Мадрид обмисля раздяла с Винисиус Реал Мадрид обмисля раздяла с Винисиус
Чете се за: 02:02 мин.
Атанас Караиванов се извини за острите си думи срещу Илиан Илиев Атанас Караиванов се извини за острите си думи срещу Илиан Илиев
Чете се за: 02:05 мин.
Джуд Белингам подкрепи Трент Александър-Арнолд след освиркванията на "Анфийлд" Джуд Белингам подкрепи Трент Александър-Арнолд след освиркванията на "Анфийлд"
Чете се за: 01:10 мин.
Лудогорец отпътува за гостуването си на Ференцварош в търсене на нов успех в Лига Европа Лудогорец отпътува за гостуването си на Ференцварош в търсене на нов успех в Лига Европа
Чете се за: 01:27 мин.
Даниел Боримиров: Ще подходим сериозно срещу Витоша Бистрица, но сега мислим за ЦСКА Даниел Боримиров: Ще подходим сериозно срещу Витоша Бистрица, но сега мислим за ЦСКА
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул. „Витоша“
Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул....
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тристранката се провали след бойкот от работодателите Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Епизод пореден: Делян Пеевски с нова атака срещу Бойко Рашков
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Нидерландия конфискува кокаин на стойност 250 млн. евро и задържа 8...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ