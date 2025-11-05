Контузията на Ашраф Хакими носи поводи за притеснение в Мароко

В Мароко са притеснени от контузията на Ашраф Хакими, който бе сменен принудително в мача с Байерн Мюнхен след грубото нарушение на Луис Диас, за което той бе изгонен от терена.

Мароко е домакин на турнира за Купата на африканските нации за пръв път след 1988 година и залага много на звездата си.

"Тази контузия идва в критичен момент, като Мароко се готви да приеме Купата на Африканските нации за първи път от 1988. Отсъствието на Хакими, който е ключова фигура в последните успехи на Мароко, ще бъде голям удар за защитата, ако той не успее да се възстанови навреме", пише Morocco World News.

"Тази контузия идва само шест седмици преди Купата на Африка. Ашраф Хакими може да пропусне турнира за тима на Мароко, на който е капитан и един от лидерите", пише Maroc Hebdo International.