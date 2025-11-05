Късният щурм на ПСЖ не спря победния марш на Байерн

Победният марш на Байерн Мюнхен от началото на сезона в Шампионската лига продължава. Съставът на Венсан Компани се наложи трудно над Пари Сен Жермен с 2:1 в среща от четвъртия кръг, изиграна на "Парк де Пренс".

В обувките на голмайстор за германците влезе Луис Диас, който се разписа на два пъти, докато за действащите шампиони в турнира на богатите в автор на попадението се превърна Жоао Невеш. По този начин баварците намериха пътя към четвъртата поредна вярна стъпка на голямата сцена и същевременно нанесоха първа загуба от началото на сезона за селекцията, водена от Луис Енрике. Отборът от Мюнхен доигра мача с човек по-малко, тъй като именно колумбийският реализатор получи червен картон в края на първото полувреме. Това даде надежди на французите, които през второто се вдигнаха на щурм, но в крайна сметка останаха с празни ръце.

Актуалният първенец в Бундеслигата може да се похвали с пълен актив от четири победи и 12 точки във временното класиране, като се изкачиха на върха във временното класиране, а парижани се намират на третото място с 9. На 26 ноември (сряда) Байерн ще домакинства на Арсенал, докато ПСЖ ще приеме Тотнъм.

Гостите поставиха светкавичен старт. В 4-та минута Майкъл Олисе получи подаване от Серж Гнабри и стреля, но Лука Шевалие спаси. Топката обаче се озова в Лис Диас и той не сбърка за 1:0.

Домакините опитаха да се отърсят от шока в 22-та минута. Тогава Фабуан Руис и Усман Дембеле, а оттам топката навести вратата, пазена от Мануел Нойер. Последва преглед на попадението с ВАР и то бе отменено заради засада на Дембеле.

Германците отговориха със самостоятелна акция на Гнабри, като след неговия удар топката мина покрай вратата. Именно той удари греда в средата на първото полувреме и пропусна да удвои преднината на баварците.

2 минути по-късно нямаше какво да спаси французите от още един допуснат гол. Маркиньос сбърка фатално и Диас се възползва, за да открадне топката и да я прати за втори път във вратата на Шевалие.

Актуалният първенец в Бундеслигата бе на път да направи резултата класически в редовното време на първата част, когато Йосип Станич вкара, но неговото попадение не бе зачетено заради засада. След това дойде и Йозуа Кимих стреля на сантиметри покрай вратата.

В добавеното време отборът от Мюнхен остана с човек по-малко. Диас получи жълт картон след грубо влизане в краката на Ашраф Хаикими, който получи контузия. Впоследствие главният рефер прегледа ситуацията на ВАР и изгони колумбиеца.

В 74-та минута тимът от Париж надигна глава с първи гол. Центриране на Канг-Ин Лик в германското наказателно поле, което не мина и без рикошет, бе оползотворено от Жоао Невеш, който прониза Нойер.

Нямаше и 2 минути по-късно, когато Витиня отново опита далечен шут, като този път германският вратар не се пропука и спаси. Нойер трябваше да се намесва и в 78-та минута, спаси изстрел от близо на Лий.

Натискът на действащите шампиони в Най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент придоби още по-сериозни изражения в опита да поставят равенството на таблото, до финалната сирена резултатът остана непроменен.