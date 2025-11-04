Ливърпул спечели дуела с Реал Мадрид с гол от статично положение

Ливърпул победи Реал Мадрид с минималното 1:0 в мач от 4-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Алексис МакАлистър отбеляза победния гол с глава.

През първото полувреме на стадион "Анфийлд" мърсисайдци бяха по-активни в преден план, но не материализираха предимството си. Тибо Куртоа спаси изстрели на Доминик Собослай.

В 29-ата минута Ищван Ковач отсъди пряк свободен удар след игра с ръка на Орелиан Чуамени. Повторенията показваха, че играта с ръка е в наказателното поле, но след намесата на ВАР съдията отмени решението си и поднови играта с пусната топка.

Джуд Белингам имаше шанс да се разпише в последната минута от редовното време на първата част, но Гиорги Мамардашвили се справи с шута му.

В началните минути на второто полувреме възпитаниците на Арне Слот засипаха Тибо Куртоа с шутове. Белгийският страж обаче бе на ниво и отрази ударите на Върджил ван Дайк, Юго Екитикe и Доминик Собослай.

Шампионът на Англия заслужено откри резултата в 61-ата минута. Алексис МакАлистър засече с глава центриране от пряк свободен удар на Доминик Собослай.

В 82-ата минута в игра се появи роденият в Ливърпул бивш играч на мърсисайдци Трент Александър-Арнолд, който замени Арда Гюлер.

В края на срещата Коди Гакпо можеше да удвои аванса на тима си, но Тибо Куртоа отново показа класа и изби удара му.

Двата отбора са съседи в класирането. Реал Мадрид заема 5-ата позиция в подреждането с актив от 9 точки, колкото има и 6-ият Ливърпул.