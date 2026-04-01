Почина големият композитор Михаил Белчев
Лука Дончич отбеляза 1/3 от точките за успеха на Лос Анджелис Лейкърс над Кливланд Кавалиърс

Словенската звезда на „езерняците“ добави 12 асистенции към 42-те си точки.

Лука Дончич отбеляза 42 точки при успеха на Лос Анджелис Лейкърс срещу Кливланд Кавалиърс със 127:113 в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Словенската звезда на „езерняците“ се завърна след наказание от един мач за натрупани технически нарушения. Той добави 12 асистенции към 42-те си точки, вкарвайки 6 от 13-те си стрелби от далечно разстояние, като същевременно записа 16-ия си мач за сезона с поне 40 точки.

Калифорнийци натрупаха солиден аванс в края на първото полувреме и дори започнаха заключителната четвърт с преднина от 27 точки. Въпреки това Дончич остана на паркета и вкара последните си 7 точки, с които завърши силното си представяне.

Остин Рийвс допринесе с 19 точки за успеха на Лейкърс, Деандре Ейтън се отчете с 18 точки и 9 борби, а ЛеБрон Джеймс, Джейк ЛаРавия и Руи Хачимура записаха по 14 точки.

За Кливланд най-добър беше Джарет Алън с 18 точки, Джеймс Хардън отбеляза 17, а Томас Брайънт се включи с 14 от пейката.

Лидерът в Източната конференция Детройт Пистънс увеличи преднината си на върха с победа срещу Торонто Раптърс със 127:116. След близо две десетилетия чакане отборът от щата Мичиган си извоюва титлата в Централната дивизия за пръв път от сезон 2007/08. Преди само два сезона Пистънс загубиха рекордните за НБА 28 поредни мача и завършиха сезона с баланс 14-68, но оттогава нещата коренно се промениха.

Участникът в Мача на звездите на НБА Джейлън Дърън поведе „буталата“ с 31 точки и 9 борби и компенсира за отсъствието на другия звезден играч Кейд Кънингам. Данис Дженкинс добави 21 точки, а Дънкан Робинсън реализира 5 тройки и общо 19 точки.

За отбора на Торонто Ар Джей Барет беше най-резултатен с 24 точки, Брандън Инграм вкара 22, а Сандро Мамукелашвили се отчете с 16.

Хюстън Рокетс надигра Ню Йорк Никс със 111:94, благодарение на 27 точки и 8 асистенции от Кевин Дюрант. Така „ракетите“ подсилиха шансовете си за директно класиране в плейофите, след като вече имат преднина от 4 победи пред седмия Финикс Сънс.

Играчите на Хюстън вкараха 37 точки през първата четвърт и не изпуснаха аванса си до края на двубоя, навлизайки в заключителната част с преднина от 20. Дюрант получи помощ от Рийд Шепард с 20 точки, Амен Томпсън и Тари Ийсън бяха с по 17, а Джабари Смит-Джуниър допринесе с 15.

За нюйоркчани Карл-Антъни Таунс записа 22 точки и 8 борби, но не получи достатъчно помощ от съотборниците си.

Отборът на Портланд Трейл Блейзърс, който в същия ден получи одобрение от НБА продажба на нови собственици, сложи край на серията от 5 поредни победи на Лос Анджелис Клипърс, постигайки успех със 114:104. В мач между осмия и деветия в Западната конференция, тимът от щата Орегон се изравни по победи с калифорнийци, но е с една загуба повече и все още заема деветата позиция в класирането с баланс 39-38.

Джру Холидей поведе Трейл Блейзърс с 30 точки, Дени Авдия се отчете с дабъл-дабъл от 28 точки и 11 борби, както и 8 асистенции, а Тумани Камара записа 17 точки и 7 борби.

За Клипърс Кауай Ленард беше най-резултатен с 23 точки и 8 борби, Дариъс Гарланд добави 20 точки, Брук Лопес записа 18 точки и 7 борби, а Джон Колинс - 17 точки.

В останалите срещи от вечерта Орландо Меджик се наложи над Финикс Сънс със 115:111, въпреки 34-те точки на Девин Букър, Шарлът Хорнетс постигна убедителна победа срещу Бруклин Нетс със 117:86, а Милуоки Бъкс спечели домакинството си срещу Далас Маверикс със 123:99.

#НБА 2025/2026 #Лука Дончич #ЛА Лейкърс

