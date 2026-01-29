Лукас Пакета се завръща във Фламенго

Халфът на Уест Хем Лукас Пакета ще се завърне в родния си клуб Фламенго, потвърдиха двата отбора. Финансови подробности не бяха разкрити, но британските медии съобщиха, че лондончани са приели оферта за над 41 милиона евро за 28-годишния бразилски национал.

Фламенго, шампионът на Серия А и Кариока от миналия сезон, потвърди подписването в социалните мрежи.

„Пакета се завръща. Добрият син се завръща у дома... Исторически ход. Крайъгълен камък на световния футболен пазар, в мащаб, достоен за Фламенго“, каза бразилският отбор във видео публикация в социалната мрежа "X".

Пакета беше оправдан от Английската футболна асоциация през юли по четири обвинения за уреждане на мачове след продължително разследване. Футболистът, който беше изправен пред риска от доживотна забрана, отрече обвиненията.

„Лукас ясно заяви, че по лични и семейни причини желае да се върне у дома в Бразилия и да започне на чисто, след като през юли 2025 г. беше оправдан по обвиненията за неправомерно поведение на Футболната асоциация, чието разрешаване отне две години - ситуация, която му причини значително психическо напрежение. Въпреки че клубът прави всичко възможно, за да убеди Лукас да остане, той остава категоричен, че желанието му е да напусне", казва се в изявление на Уест Хем.

Бразилецът се присъедини към Уест Хем от френския Олимпик Лион през 2022 г., като преди това е играл за Милан. Договорът му с клуба от Висшата лига беше до 2027 година.

„Много съм щастлив да се върна у дома. Бих искал да благодаря на президента Луис Едуардо Баптиста, Фламенго, нашите спонсори – и, разбира се, на цялата нация, която направи това възможно“, каза Пакета във видеото.

Lucas Paquetá está voltando pra casa. Voltando pro Flamengo.



Um movimento histórico. Um marco do mercado no futebol mundial, do tamanho do Flamengo.



E isso só se torna possível porque muita gente caminha junto. Obrigado aos nossos patrocinadores, que investem no Flamengo,… pic.twitter.com/rH4Xzf5UHn — Flamengo (@Flamengo) January 28, 2026

Халфът записа 139 участия за англичаните, отбелязвайки 23 гола и давайки 15 асистенции. Той беше и част от отбора, спечелил Конферентната лига на УЕФА през сезон 2022-23.

Уест Хем е на 18-то място в класирането с 20 точки от 23 мача, на пет пункта от „безопасната зона“.