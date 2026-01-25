Лукас Петков донесе точка на Елферсберг, Чернев с 90 минути за Кайзерслаутерн

Българският национал Лукас Петков се разписа за Елферсберг при равенството 1:1 срещу Бохум в домакински мач от 19-ия кръг на Втора Бундеслига.

Петков започна като титуляр и бе сред най-активните за тима си, като възнагради усилията си с изравнително попадение в 53-ата минута. Националът остана на терена до 86-ата минута, когато отстъпи мястото си на Раиф Адам. Преди това гостите бяха повели чрез Матс Паневиг, който откри резултата в 24-ата минута.

След поделените точки Елферсберг заема четвъртото място във временното класиране с актив от 35 точки и продължава да бъде сред отборите с амбиции за челните позиции.

В същия кръг още един български национал записа важен момент в кариерата си. Атанас Чернев направи официалния си дебют за Кайзерслаутерн при равенството 2:2 като гост на лидера във Втора Бундеслига – Шалке 04.

Чернев започна срещата като титуляр и изигра пълни 90 минути, демонстрирайки стабилност в защитата.