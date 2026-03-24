Лукас Пинейро Бротен спечели гигантския слалом в Лилехамер и триумфира със Световната купа

Лукас Пинейро Бротен триумфира в гигантския слалом в Лилехамер и грабна Малкия кристален глобус в дисциплината за сезон 2025/2026.

Бразилецът беше безапелационен, след като даде най-добро време и в двата манша и финишира с общ резултат от 2:20.65 минути. Победата му дойде и след ключовото отпадане на лидера до момента Марко Одермат, който не завърши първия манш.

Така Пинейро Бротен събра 549 точки и излезе на върха в класирането, изпреварвайки Одермат (495) и Лоик Меяр (486). Швейцарецът Меяр също имаше шанс за титлата, но остана втори в състезанието на 0.58 сек. от победителя и трети в крайното подреждане.

Третото място в Лилехамер зае Атле Ли Макграт, изостанал на 0.87 секунди.

В генералното класиране за Световната купа Одермат остава лидер с 1626 точки пред Пинейро Бротен (1058) и Макграт (904) преди финалния старт – слалома в сряда.

В него ще участва и българинът Алберт Попов, който заема 65-о място в общото подреждане и 21-о в дисциплината.