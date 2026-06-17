Лувърът е на ръба на възможностите си и се нуждае от мащабни инвестиции

Музеят Лувър, който е в затруднено положение след зрелищния обир през октомври, е „на ръба на възможностите си“ и е изправен пред необходимостта от значителни инвестиции за обновяване на остаряващата си инфраструктура, заяви неговият президент Кристоф Льорибо.

„Можем да го кажем без заобикалки: въпреки внушителното си величие и въпреки всекидневната отдаденост на своите служители, Лувърът е на ръба на възможностите си“, каза пред комисия на Сената - горната камара на френския парламент - ръководителят на музея, назначен през февруари.

Той подчерта, че оборудването и инфраструктурата на музея достигат края на своя експлоатационен цикъл и се нуждаят от сериозно обновяване.