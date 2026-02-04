Лято с наука и технологии: INSAIT отваря кандидатстването за SURF 2026

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT, част от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, обяви началото на кандидатстването за лятната си изследователска програма Summer Research Fellowship (SURF) – 2026.

Програмата навлиза в четвъртата си година и вече е сред най-търсените в света. В предишните три издания е привлякла над 5000 кандидати от повече от 150 държави, което я прави истински международна.

Участниците в SURF работят по реални проекти в сферата на изкуствения интелект и компютърните науки. Те си сътрудничат с изследователи от INSAIT, получават менторство от учени на световно ниво и трупат ценен опит, който може да им отвори врати към бъдеща академична или технологична кариера.

Програмата е напълно финансово обезпечена, за да могат стажантите да се съсредоточат само върху науката. Одобрените участници получават месечна стипендия от 1500 евро, разходите за пътуване до София се поемат, осигурено е настаняване, както и съдействие за визи и документи.

Освен работата по проекти, участниците ще имат възможност да се включат в социални събития, пътувания и срещи, които правят лятото не само полезно, но и незабравимо.

SURF е шанс за млади хора, които се интересуват от технологии, наука и изкуствен интелект, да учат, работят и създават бъдещето още докато са студенти.